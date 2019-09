Niektoré jednorazové plastové výrobky by mohli byť na trhu zakázané 

Zo slovenského trhu by mohli zmiznúť niektoré jednorazové plastové výrobky. Odpad, ktorý sa vyzbieral na recykláciu, bude zakázané spaľovať. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.