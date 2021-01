Nitra: V sobotu bolo otestovaných vyše 14.500 ľudí

Foto: TASR – Henrich Mišovič

Plošné testovanie prebieha v Nitre od piatka (8. 1.), keď na testy prišlo 10.585 ľudí. Podľa údajov z radnice tak bolo v priebehu dvoch dní pretestovaných 25.136 ľudí.

„Celkovo bolo pozitívnych 635, čo je 2,53 percenta,“

informoval mestský úrad.

V nedeľu (10. 1.) je posledný deň, keď sa môže dať verejnosť otestovať. K dispozícii je 37 odberných miest, ktoré budú fungovať od 8. do 17. hodiny.

„Pri plánovaní netreba zabúdať na obednú prestávku dobrovoľníkov v čase od 12. do 13. hodiny. Odberné miesta sa zatvárajú o 16.30 h, aby sa stihli vyhodnotiť posledné testy,“

oznámil magistrát.

Od pondelka 11. januára začne na území celého okresu platiť sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na nový koronavírus, ktorý nesmie byť starší ako sedem dní, nebude možné chodiť do zamestnania ani do prírody, iba do najbližších potravín, drogérie či lekárne. Polícia už v týchto dňoch sprísnila kontroly, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákazu vychádzania.

TASR