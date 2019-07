Nitrianská tržnica sa má modernizovať, ľudia tam nájdu lokálne výrobky i kultúru

Foto: TASR

V súčasnosti sú na tržnici stánky predajcov ovocia, zeleniny a kvetov, obchody prevažne s čínskym textilom a menšie prevádzky služieb. Podľa vedenia magistrátu tento priestor v centre Nitry ani zďaleka nevyužíva svoj potenciál.

„A pritom má podobu uzavretého námestia s podlubím, ktoré nám v meste chýba. Chceli by sme sa vyhrať s tou myšlienkou, že by sme uprostred Nitry vytvorili uzavreté námestie, a navyše ešte aj sčasti prekryté, kde by bol priestor aj na kultúru, galérie, kreativitu, a skĺbili by sme to s predajom lokálnych potravín a výrobkov. Vznikol by nám tak v centre zaujímavý a živý priestor”

– povedal viceprimátor Daniel Balko.

Podľa jeho slov je nový koncept využitia priestoru tržnice založený aj na predĺžení prevádzkového času, ktorý sa v súčasnosti končí po 18. hodine. Zároveň by sa mal celý priestor rozšíriť a zhumanizovať po vizuálnej aj obsahovej stránke.

„Od tradičnej tržnice by sa to ,potiahlo' do takého komplexného kultúrneho a spoločenského priestoru. Je to veľká výzva, pretože na to, aby sme sa mohli pustiť do realizácie, treba ešte veľmi veľa vecí. Od tých investičných, pretože tržnica je vo veľmi zlom stave, až po vytvorenie uceleného a reálneho konceptu, z ktorého možno vyplynie aj postupná zmena štruktúry prevádzok. Ale najprv to naozaj musí mať hlavu a pätu. Preto budú nasledovať ďalšie pracovné stretnutia, aby sme si stanovili postupné kroky”

– vysvetlil Balko.

Mesto by chcelo pri revitalizácii získať aj mimorozpočtové zdroje, napríklad dotáciu z Nórskych fondov.

„Pre nás by to bola veľká pomoc, pretože na tržnici potrebujeme vymeniť okná, omietky... Ak sa nám podarí zrekonštruovať objekt ako taký, potom sa môžeme pustiť do tej samotnej zmeny. Môžeme povedať, že by sme ju chceli začať realizovať na budúci rok. To je tá najpodstatnejšia vec. To, či sa začne rekonštruovať postupne, ako bude obmedzená prevádzka, to sa ešte musí doriešiť. Určite nechceme ísť takou cestou, pokiaľ to nebude nevyhnutné, aby sme tržnicu nejako nadlho uzavreli. Chceme, aby jej funkcia zostávala, ale aby sa to prostredie postupne menilo”

– dodal Balko.

