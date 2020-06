Novou predsedníčkou Progresívneho Slovenska sa stala I. Bihariová

Bihariová získala 105 hlasov, Truban 100 hlasov. Predsednícke kreslo ostalo prázdne po tom, ako sa Truban vzdal funkcie po prehratých parlamentných voľbách.

Víťaznej kandidátke zablahoželal a zároveň vyjadril podporu aj jej oponent vo voľbe.

vyhlásil Truban na sociálnej sieti.

zdôraznil.

Bihariová na sobotnej tlačovej konferencii uviedla, že s Trubanom mali rovnaké hodnoty, ale rozchádzali sa v stratégii a cestách, ako ich dosiahnuť. Nová predsedníčka by chcela klásť dôraz na obhajobu liberálnych slobôd, sociálny a zelený pilier.

"Budeme musieť reagovať, aj v kontexte koronavírusu, na výzvy, ako sú elektronizácia vzdelávania, digitalizácia, dlhodobé investície do zelenej obnovy, vedy, výskumu. To sú veci, ktoré by malo PS v najbližšom období nastoľovať a prinášať v nich riešenia,"