Novým predsedom strany Most-Híd je László Sólymos

Novým predsedom mimoparlamentnej strany Most-Híd je bývalý minister životného prostredia László Sólymos. Do tejto funkcie ho zvolili v sobotu na sneme strany vo Fiľakove. Most-Híd o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že novými podpredsedami stany sú primátor Fiľakova Attila Agócs, starosta Tvrdošoviec Marián Tóth, primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky a viceprimátor Svidníka Michal Goriščák.

Foto: Facebook – Híd-Most

"Plne si uvedomujem, v akej ťažkej situácii sa táto strana momentálne nachádza. V každom prípade to je výzva a rozhodol som sa prijať ju. Pokúsim sa stranu opäť postaviť na nohy, pretože som presvedčený, že je potrebná silná strana, ktorá bude zastupovať záujmy menšín a regiónov v parlamente,"

vyhlásil Sólymos na sociálnej sieti.

Avizuje, že chce z Mosta-Híd stranu, ktorá bude pokračovať v hodnotách, akými sú vzájomná úcta, tolerancia a pokojné spolužitie.

"Som rád, že do tohto boja idem so silným novým tímom, novými podpredsedami a novým predsedníctvom, ktorí predstavujú mladšiu generáciu politikov,"

podotkol. Sólymos pred pár týždňami zároveň uviedol, že Most-Híd a SMK ako etablované strany by mali spolupracovať a riešiť nápravu toho, že sa nedostali do parlamentu. K neúspechu podľa neho viedlo desaťročné súperenie a tiež vznik nových politických formácií krátko pred voľbami namiesto dohody. Sólymos tvrdí, že má jasnú predstavu, ako by mal Most-Híd ďalej fungovať. Oveľa väčší priestor má podľa neho dostať mladšia generácia.

Bývalé vedenie Mosta-Híd na čele s lídrom strany Bélom Bugárom odstúpilo po neúspešných februárových voľbách do Národnej rady SR. Strana v nich dosiahla 2,05 percenta hlasov a ostala pred bránami parlamentu. Sólymos bol v minulosti podpredsedom Mosta-Híd.

TASR