NR SR eviduje žiadosť o väzobné stíhanie Fica, zaoberať sa ňou bude čo najskôr

Národná rada (NR) SR eviduje žiadosť Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o súhlas so vzatím poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Pre TASR to potvrdila riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová.