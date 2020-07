NRSR: B. Kollár ostáva predsedom parlamentu, plénum ho neodvolalo

Foto: TASR – Martin Baumann

Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SaS a Za ľudí, ktorí vopred vyzývali Kollára na vyvodenie politickej zodpovednosti. Chceli, aby Kollár sám odišiel z funkcie. To, že Kollár podal návrh na svoje odvolanie, považovali tieto strany za hádzanie zodpovednosti na nich. OĽaNO Kollárov odchod nežiadalo, avizovalo, že poslanci z hnutia budú mať pri hlasovaní voľnú ruku.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský pred schôdzou parlamentu hovoril o tom, že ak by mal Kollár odísť z funkcie, hnutie opustí vládnu koalíciu.

Vládna koalícia má v parlamente 95 poslancov. V prípade odchodu hnutia Sme rodina by jej ostalo 78 poslancov a vláda by stratila ústavnú väčšinu, ale nepadla by, mohla by fungovať ďalej.

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Vyhlásil, že svoj magisterský titul získal v súlade so zákonom. V politike ho nemieni viac používať.

