NRSR: Dôchodcom by mal byť vyplatený 13. dôchodok už v novembri

Dôchodcovia by mali dostať vyplatený 13. dôchodok už o mesiac skôr, a to v novembri tohto roka. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), ktorý predložil na parlamentnom sociálnom výbore k novele zákona o sociálnom poistení, ktorou sa 13. dôchodok zavádza. Parlament o novele rokuje v skrátenom režime, rozhodnúť o nej by mal v utorok o 17. hodine.