NRSR: Poslancovi pri právoplatnom odsúdení za trestný čin zanikne mandát

Poslancovi Národnej rady (NR) SR zanikne mandát v prípade, ak je právoplatne odsúdený za trestný čin. Vyplýva to z Ústavy SR. Rozsudok v kauze šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu zatiaľ právoplatný nie je, je možné sa voči nemu odvolať. Ak by však nadobudol právoplatnosť, namiesto Kotlebu by do poslaneckých lavíc zasadol náhradník.