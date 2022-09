NRSR: Schôdzu neotvorili ani na druhý pokus, poslanci sa zídu opäť v utorok

Poslancom Národnej rady (NR) SR sa nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum opätovne nebolo schopné sa uznášať. Prezentovalo sa len 71 poslancov, pri prvom pokuse ich bolo 64. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto odložil rokovanie až na utorok (20. 9.). Ozrejmil, že na poslaneckom grémiu sa dohodli, že v piatok (16. 9.) rokovať nebudú.

Foto: TASR archív

Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície. SaS dopredu avizovala, že si chce pri otváraní schôdze urobiť prieskum o tom, ktorí opoziční poslanci budú podporovať menšinovú vládu. Na prvý pokus preto neplánovala podporiť otvorenie schôdze. Predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša prekvapilo, že sa SaS po odchode z vlády chystala schôdzu blokovať.

Dodal, že OĽANO nemá žiadne dohody s nikým mimo trojkoalície a jej bývalých poslancov o prezentovaní sa na schôdzi.

Na riadnej schôdzi by mali poslanci okrem iného prerokovať prístup Fínska a Švédska do NATO. Venovať by sa mali napríklad otázke zdanenia plynovodov či viacerým novelám týkajúcich sa Generálnej prokuratúry SR a paragrafu 363 Trestného poriadku.

TASR