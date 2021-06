NÚDCH upozorňuje na narastajúci trend užívania návykových látok u detí

"Kolegovia na urgentnom príjme takmer každý deň riešia deti, ktoré zámerne požili lieky alebo návykové látky. Je to znepokojujúci trend a v mnohých prípadoch sa týmto situáciám dá zabrániť. Chceme preto aj touto cestou apelovať predovšetkým na rodičov starších detí, ktorých sa tento problém týka. Mladšie deti lieky, prípadne alkohol užijú skôr náhodne v nestráženej chvíli. Ale aj na to je potrebné dávať počas prázdnin väčší pozor,"

povedal Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Lekári majú podľa Kamenickej skúsenosti s úmyselným požitím liekov napríklad u detí, ktoré nájdu dostupné lieky v domácnosti uložené na prístupnom mieste, a ak u nich dôjde k nejakej pohnútke, môžu kedykoľvek a v akomkoľvek množstve tieto lieky užiť.

"Sú to demonštratívne alebo cielené konania, ktoré majú smerovať k poškodeniu zdravia alebo ukončeniu života. Často sú to demonštratívne pokusy, ktorými chcú upozorniť na svoj problém, že sa niečo deje, je to volanie o pomoc. Nezriedka sú to lieky, ktoré sú predpísané dieťaťu samotnému alebo rodinnému príslušníkov,“