Núdzový stav sa predlžuje o ďalších 40 dní, zakazuje sa rekreácia v zahraničí

Núdzový stav sa od soboty predlžuje o ďalších 40 dní. Naďalej platí aj zákaz vychádzania. Zmenou v určených výnimkách je zákaz vycestovania do zahraničia s cieľom rekreácie. Novú výnimku dostali ďalší študenti vysokých škôl zdravotníckeho zamerania, aby mohli absolvovať potrebnú prax a ukončiť štúdium.

Foto: TASR

V zahraničí nie je povolená individuálna ani skupinová rekreácia.

"Tento zákaz má zatiaľ platiť do 28. apríla 2021. Vláda SR ho môže zrušiť aj skôr,"

spresnil Úrad vlády SR. Policajti už v súvislosti so zákazom zahraničnej rekreácie avizovali kontroly. Prítomní budú na letiskách v Bratislave, Košiciach, Poprade a ďalších. Na mieste môžu uložiť pokutu do 1000 eur. Ako doplnili, priestupok je možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania.

Od 20.00 do 1.00 h platia naďalej prísnejšie pravidlá zákazu vychádzania. Zakázané sú napríklad nákupy či využívanie služieb. Pri viacerých výnimkách naďalej platí podmienka negatívneho testu na ochorenie COVID-19. Alternatívou je doklad o prekonaní tohto ochorenia nie starší ako tri mesiace alebo očkovanie druhou dávkou vakcíny, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní.

Test nepotrebujú ani osoby, ktoré ho nemôžu absolvovať z dôvodu zdravotnej kontraindikácie. Od 1.00 h do 5.00 h zákaz vychádzania neplatí.

Tí, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, musia mať potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Potrebujú tiež negatívny test, dĺžka jeho platnosti závisí od zaradenia okresu v COVID automate.

Pobyt v prírode a individuálny šport je možný v rámci okresu bez obmedzenia času. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres. V IV. stupni varovania, teda v čiernych okresoch, sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Výnimku z testovania majú okrem zaočkovaných a ľudí po prekonaní ochorenia či s kontraindikáciami aj osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutí, ktorí sa pohybujú s pomocou vozíčka.

Schválené predĺženie núdzového stavu musí odsúhlasiť Národná rada SR do 20 dní.

TASR