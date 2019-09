O premiestnení Mariana K. z väzby v Leopoldove do Nitry rozhodol prokurátor ÚŠP

– uviedla pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. K premiestneniu malo dôjsť v utorok (10. 9.) vo večerných hodinách. Prezídium Policajného zboru sa k premiestneniu vyjadrovať nebude a odkázalo na Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), keďže to zabezpečovalo prevoz osoby.

„Stále trváme na našom stanovisku a názore, že pokiaľ bude môj klient vo väzbe v Leopoldove, tak by mali prebiehať hlavné pojednávania v ÚVV Leopoldov. Alebo zastávame naďalej náš návrh, že by z ekonomických dôvodov mal byť Marian K. premiestnený do ÚVV v Bratislave, kde s ním aktuálne prebiehajú pojednávania”