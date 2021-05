Obce môžu od mája pri nesprávnom parkovaní využiť objektívnu zodpovednosť

Mestá a obce môžu po novom pokutovať porušenia zákazu zastavenia a státia aj formou objektívnej zodpovednosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od soboty. Držiteľ vozidla tak dostane rozkaz o uložení pokuty do schránky. Výška sankcie je v závislosti od priestupku 78 alebo 198 eur, pri zaplatení do 15 dní od doručenia rozkazu však stačí uhradiť dve tretiny z danej sumy, priblížilo Ministerstvo vnútra (MV) SR na webovej stránke.