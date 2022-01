Obvineného Norberta Bödöra prepustil ŠTS zo zadržania na slobodu

"O pár dní bude rozhodovať NS SR, my sa ideme pripravovať na toto rozhodovanie," podotkol obhajca. Hovorí, že dôvody prepustenia jeho klienta zo zadržania súvisia s prieťahmi a nedodržaním lehôt. Norbert Bödör cestou do auta svojho advokáta na otázky novinárov neodpovedal.

"Väzobné stíhanie obvineného Ing. N. B. v tejto trestnej veci, v ktorej je stíhaný pre prečin a v ktorej boli zistené prieťahy, by predstavoval neoprávnený a neprípustný zásah do ústavou garantovaného práva na osobnú slobodu, keďže navrhované väzobné stíhanie by malo nasledovať bezprostredne po výkone väzby obvineného v inej zbiehajúcej trestnej veci, ktorá trvala vyše 19 mesiacov,"