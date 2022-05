Obvinený advokát Marek Para bude stíhaný vo väzbe. V pondelok o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu (NS) SR, keď vyhovel sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti predošlému rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

Foto: TASR

Dôvodnosť trestného stíhania majú podľa predsedu senátu NS SR Juraja Klimenta preukazovať okrem iného výpovede prokurátora ÚŠP Vasiľa Špirka, tiež exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a vo viacerých trestných veciach spolupracujúceho obvineného Bernarda Slobodníka. Tiež listinné dôkazy. Priblížil, že obvinenie sa týka podozrení z kriminalizácie prokurátora ÚŠP.

Najvyšší súd skonštatoval obavu z kolúzneho správania Mareka Paru. Kolúzna väzba sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených či mariť vyšetrovanie.

"Sťažnostný súd sa nestotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie, že takáto obava neexistuje," zdôraznil Kliment.

Poukázal na trend kriminalizácie niektorých vyšetrovateľov, prokurátorov ÚŠP a sudcov.

"Opätovné otvorenie tohto vyšetrovania je odkaz všetkým tým osobám v tom, že žiaden tento skutok nezostane do budúcnosti nevyšetrený a nezostane prípadne vyvodená trestná zodpovednosť konkrétnych osôb. Zároveň je to zdvihnutý prst osobám, ktoré by chceli v tomto trende pokračovať," vyhlásil Kliment.

Podľa Michala Mandzáka, obhajcu obvineného Mareka Paru, predseda senátu týmto prejavom dokumentoval svoju zaujatosť.

Aj sudca pre prípravné konanie ŠTS vo svojom minulotýždňovom rozhodnutí konštatoval dôvodnosť trestného stíhania. Marek Para vníma obvinenie ako účelové. Ide podľa neho o osobný spor medzi ním a inou osobou.

Námietku zaujatosti podanú obvineným a jeho obhajobou proti predsedovi senátu NS SR Klimentovi považoval senát za nedôvodnú. Obvinený advokát Marek Para podal proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude neskôr rozhodovať päťčlenný senát NS SR.

"Pokiaľ päťčlenný senát skonštatuje, že sudca Kliment nebol nestranný, rozhodnutie musí byť automaticky zrušené," doplnil Mandzák. Rozhodnutie považuje za nezákonné. Chýba podľa neho dôvodnosť obvinenia zo spáchania trestného činu a kolúzna aktivita.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala advokáta Mareka Paru v stredu 20. apríla. Obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

TASR