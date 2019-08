Obžaloby v prípade vraždy J. Kuciaka by mali byť vznesené do konca novembra

Obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka by mali byť vznesené do konca novembra tohto roka. Na tlačovej konferencii v Pezinku o tom informovali prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Foto: TASR

Napriek tomu, že obvinenie voči Marianovi K. bolo vznesené o pol roka neskôr ako voči pôvodným štyrom obvineným, očakáva sa, že obžaloba sa bude podávať voči Alene Zs., Tomášovi Sz., Miroslavovi M. a Marianovi K. ako objednávateľovi naraz.

Za predpokladu, že bude vyšetrovanie ukončené do 27. novembra tohto roka, by sa nemuselo pristúpiť k predĺženiu vyšetrovacej väzby.

„Pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám, urobíme všetko pre to, aby následne mohla byť pre uvedené skutky podaná obžaloba na Špecializovaný trestný súd”

– uviedol prokurátor ÚŠP.

Marian K. by mal byť podľa prokurátorov zatiaľ finálnym objednávateľom vraždy novinára.

Pred vznesením obžaloby môžu procesné strany požiadať o nahliadnutie do spisu. To by sa malo diať v priebehu septembra, za predpokladu, že sa nič vo vyšetrovaní nezmení.

Prokurátor ÚŠP sa vyjadril, že sa ustálila vyšetrovacia verzia, v ktorej figuruje obvinený Miroslav M. ako strelec, namiesto Tomáša Sz., ktorý mal strieľať pôvodne.

