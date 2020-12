Obžalovaného exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska zobral Najvyšší súd SR do väzby

Obžalovaného bývalého riaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska zobral senát Najvyššieho súdu (NS) SR do väzby, a to z dôvodu možného úteku. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová a médiám to potvrdil aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta.