Očkovanie osôb najviac ohrozených novým koronavírusom by sa mohlo urýchliť

Očkovanie ľudí, ktorí sú najviac ohrození ochorením COVID-19, by sa malo urýchliť. Zabezpečiť by to mala aktualizácia vyhlášky týkajúcej sa vakcinácie, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť od 1. mája. Umožniť by mala priorizáciu ťažko a stredne ťažko chronicky chorých pacientov či osobu sprevádzajúcu na očkovanie seniora staršieho ako 70 rokov. TASR o tom v pondelok informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.