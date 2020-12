Od 1. januára zaviedla prísny zákaz vychádzania, zúžila okruh výnimiek

Foto: TASR – Jakub Kotian

Kabinet výrazne zúžil okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Ako vysvetlil Krajčí, doterajšie bubliny sa rušiť nemusia, nesmú sa však vytvárať nové. Obmedzenie mobility má dosiahnuť aj zákaz cestovania medzi okresmi.

Zo zákazu vychádzania majú výnimku len cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, ak nie je možné nariadiť prácu z domu.

"Zamestnanci by mali mať potvrdenie od zamestnávateľa, že sú vyslaní mimo trvalého bydliska v súvislosti s pracovnými povinnosťami,"

dodal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Povolená bude aj cesta s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, pohonných látok. Povolené bude aj "venčenie", no len v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska.

Taktiež má výnimku cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či na testovanie na nový koronavírus. Zo zákazu je vyňatá aj cesta na pohreb, na ktorom sa môže zúčastniť len šesť osôb. Výnimku zo zákazu vychádzania má aj cesta do poisťovne, banky, do servisu motorových vozidiel. Povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná.

Povolený ostáva pobyt v prírode, no iba v rámci okresu, respektíve v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta.

Od polnoci budú zároveň zatvorené všetky lyžiarske strediská. Menia sa aj pravidlá pre hotely, ktoré nesmú prijímať nových hostí, už ubytovaní klienti môžu ostať, nesmú si však predĺžiť pohyb. Zatvorené ostanú aj kostoly, nebude možné tiež konzumovať jedlo v exteriéri prevádzok, jedlo si bude možné zobrať len domov.

Vláda sprísnila výnimky, ktoré prijala 16. decembra pri ustanovení zákazu vychádzania od 19. decembra, bolo ich vyše 20. Ako povedal minister zdravotníctva, protipandemické opatrenia s toľkými výnimkami sa ukázali ako nedostatočné na zabránenie nárastu prípadov ochorenia COVID-19.

TASR