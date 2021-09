Od 1. októbra sa dá cestovať do Veľkej Británie výlučne s cestovným pasom. Výnimku budú mať občania, na ktorých sa vzťahuje Dohoda o vystúpení a včas sa zaregistrovali do pobytovej schémy, tzv. Settlement Scheme. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na to upozornilo na webovej stránke.