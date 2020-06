Od 10. júna sa povolia hromadné podujatia do 500 osôb,od júla do 1000 osôb

Od 10. júna budú povolené hromadné podujatia do 500 osôb, od 1. júla do konca roka to má byť 1000 osôb. Na kultúrnych podujatiach nemusia mať umelci test, zavádza sa tiež šachovnicové sedenie namiesto odstupu dvoch metrov, týkať sa to má aj zhromažďovania sa v kostoloch. Oznámil to v pondelok predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) po stretnutí konzília epidemiológov.