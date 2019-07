Od augusta platí v Chorvátsku prísnejší cestný zákon, pokuty budú vyššie

Vodiči v Chorvátsku sa musia od 1. augusta pripraviť na prísnejšie sankcie za dopravné priestupky. Podľa nového cestného zákona sa zvýšia pokuty až do výšky 2800 eur, vodičom môže hroziť aj 60-dňové väzenie či zákaz šoférovania. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Zvýšené sankcie sa týkajú predovšetkým najzávažnejších priestupkov.

„Medzi nimi je napríklad prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu, vedenie vozidla v protismere alebo v nedovolenom smere jazdy na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo ceste pre motorové vozidlá. Taktiež jazda na červenú, jazda na červenú bez zníženia rýchlosti, odmietnutie podrobeniu sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamných látok”

– spresnila Baloghová.

Nové sankcie sa týkajú tiež prípadov, keď vodič jazdí bez vodičského oprávnenia alebo v čase zadržania vodičského preukazu.

Za tieto priestupky hrozia podľa polície vodičom pokuty vo výške od 10.000 do 20.000 chorvátskych kún (1400 eur až 2800 eur) alebo 60 dní väzenia.

„Za druhý takýto priestupok môže byť uložený zákaz činnosti vedenia motorového vozidla na najmenej šesť mesiacov, najmenej 12 mesiacov zákazu vedenia pri spáchaní tretieho takéhoto priestupku”

– doplnila hovorkyňa.

Polícia môže zadržať vozidlo, pokiaľ je vodič odsúdený za dva takéto priestupky do troch rokov od právoplatnosti tohto zákona.

„Dočasné zadržanie vozidla môže trvať do rozhodnutia súdu, čo je podľa zákona najviac na 15 dní”

– dodala Baloghová.

Zvýšenie sankcií v Chorvátsku sa podľa Baloghovej týka aj ďalších priestupkov. Ide napríklad o prekročenie rýchlosti mimo obce, sústavnú jazdu v ľavom pruhu na diaľnici, ako aj jazdu pod vplyvom alkoholu. Za viac ako 0,5 promile hrozí pokuta od 3000 do 5000 chorvátskych kún, od 1 do 1,5 promile ide o pokutu vo výške do 15.000 kún.

