Od marca sú cyklisti na cestách viac chránení

Cyklisti sú od marca na cestách viac chránení. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 kilometrov za hodinu musia vodiči pri ich predchádzaní dodržať najmenej metrový bočný odstup. V ostatných prípadoch najmenej jeden a pol metra. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.

Ilustračná fotka

Platí to nielen pri predchádzaní cyklistov, ale aj chodcov, kolobežkárov či malých motocyklov. Minimálna vzdialenosť však nie je definovaná absolútne. "Ak vzhľadom na všetky aspekty situácie bude potrebné predbiehať cyklistu s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť," ozrejmila hovorkyňa.

Širšie sa definuje zákaz zastavenia a státia na cyklistickej infraštruktúre.

"K zákazu na cestičke pre cyklistov a ochrannom pruhu pre cyklistov pribúda aj zákaz zastavenia a státia na cyklistickom pruhu," podotkla Eliášová. Cyklistom, ktorí sprevádzajú alebo vezú na bicykli dieťa do desať rokov, sa umožňuje jazdenie po chodníku. "Jazdiť smú po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov."

Rozširuje sa aj možnosť cyklistov jazdiť vedľa seba nielen na cestičke pre cyklistov.

"Táto možnosť sa rozšíri aj o iné druhy komunikácií, na ktorých nie je voľnejší pohyb cyklistov problematický. Konkrétne o poľnú a lesnú cestu a obytnú zónu," priblížila hovorkyňa. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť vedľa seba najviac dvaja cyklisti.

Pri odbočovaní vľavo sa cyklisti po novom nemusia zaradiť čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre ich smer jazdy. Vodiči zároveň musia dať prednosť aj cyklistom idúcim súbežne s cestou, napríklad aj po priechode pre cyklistov.

Za nedanie prednosti v jazde, za ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov a za ohrozenie cyklistu pri predchádzaní hrozí v blokovom konaní pokuta do 150 eur a v riadnom konaní pokuta 60 až 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov. "Za porušenia ostatných pravidiel možno uložiť pokutu do 100 eur a v blokovom konaní do 50 eur," spresnila hovorkyňa.

TASR