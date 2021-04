Od pondelka sa mení režim na hraniciach,pribudnú viaceré výnimky z karantény

Od pondelka (26. 4.) od 6.00 h sa predlžuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od slovenských hraníc a pracujú na území Slovenska (rovnako do 100 kilometrov od hraníc). Potrebný je však negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu na hraniciach.