OĽANO navrhuje za účasť na voľbách zľavu 10 % z poplatkov pre štát

Odmena za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy desať percent z poplatkov štátu či zníženie kvóra pri miestnom referende. To sú niektoré z cieľov novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci za OĽANO.

Foto: TASR

Poslanci tiež navrhujú znížiť započítanie prednostných hlasov vo voľbách do NR SR a vo voľbách do Európskeho parlamentu z troch percent na jedno percento, legislatívne upraviť prezidentské voľby poštou či zabezpečiť distribúciu zoznamu kandidátov do domácností aj vo voľbách do orgánov samosprávy.

Súčasťou novely je aj návrh zrušiť povinnosť poskytovať transparentný účet pre banky, ktoré nevedú platobné účty spotrebiteľom. Znížiť tiež chcú hranicu získaných hlasov pre aktívnu žalobnú legitimáciu neúspešného kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy z desiatich percent platných hlasov na päť percent.

Návrh odmeňovať voliča vo voľbách do NR SR formou zľavy z poplatkov platených štátu vychádza z predvolebnej ankety hnutia OĽANO. V nej sa podľa poslancov 78 percent zúčastnených obyvateľov vyjadrilo, že podporuje túto myšlienku. Zároveň argumentujú, že návrh je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Aplikáciu v praxi má upraviť osobitný zákon. Zľava by sa mala týkať len fyzických osôb - nepodnikateľov. Potvrdenie o účasti by mala vydávať okrsková volebná komisia voličovi na požiadanie.

Zľavy by sa mali týkať napríklad služieb ako osvedčovanie odpisov či podpisov, takisto výpisu z listu vlastníctva, kópie katastrálnej mapy, vydávania občianskych preukazov, cestovných pasov, zbrojných preukazov či vydávania stavebného povolenia.

Poslanecký návrh by menil aj zákon o obecnom zriadení a ďalšie súvisiace normy. Miestne referendum v obci by sa po novom vyhlasovalo, ak by sa pod petíciu podpísalo aspoň 20 percent voličov, v súčasnosti je to 30 percent. Výsledky referenda by boli platné v prípade účasti aspoň štvrtiny voličov, teraz je to polovica.

V prípade Bratislavy by výsledok miestneho referenda nahrádzal rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ak by sa na ňom zúčastnilo aspoň 25 percent voličov, v súčasnosti je to polovica. V Košiciach by sa vyhlásilo referendum, ak by sa pod petíciu podpísalo aspoň 20 percent voličov, teraz je to 30 percent.

V samosprávnom kraji by sa podľa návrhu vyhlásilo referendum, ak by o to petíciou požiadalo aspoň desať percent voličov, v súčasnosti treba 30 percent. Výsledky referenda by boli platné, ak by sa na ňom zúčastnila aspoň štvrtina voličov, teraz treba polovicu.

Nová legislatíva by mohla byť v prípade schválenia účinná od 1. mája 2023.

TASR