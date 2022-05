OĽANO nemá problém so zrušením potreby súhlasu NR SR s väzbou poslanca

Hnutie OĽANO nemá problém s úvahami svojho lídra Igora Matoviča o zrušení ustanovenia týkajúceho sa potreby odsúhlasiť väzobné stíhanie poslanca Národnej rady (NR) SR v pléne. Strana Za ľudí si nemyslí, že poslanec NR SR je nadčlovek a mal by mať výhody. Čaká však na finálny návrh pracovnej skupiny.

"Je legitímna úvaha predsedu hnutia OĽANO Igora Matoviča, aby sme takúto neprimeranú výhodu v prospech poslancov parlamentu odstránili, pretože vidíme aj v prípade poslanca Fica, že namiesto toho, aby sa umožnil priechod spravodlivosti, poslanci nie sú z dôvodu falošnej solidarity ochotní vydať svojho kolegu do rúk súdu," uviedlo OĽANO.

Odvoláva sa na koaličnú zmluvu a vládny program, ktoré hovoria o úprave právneho poriadku tak, že si každý bude pred zákonom rovný.

Podotklo, že súčasné "zvýhodnenie poslancov možno vnímať ako 'poistku' v tých štátoch, kde na miesto poslanca parlamentu nenastupuje náhradník, keďže tam skutočne hrozí, že by sa účelovými zadržaniami poslancov alebo ich vzatím do väzby mohli ovplyvňovať hlasovania poslancov o dôležitých zákonoch a otázkach verejného záujmu". Pripomenulo, že na Slovensku takýto systém funguje a poslanca vo väzbe by mal kto nahradiť v parlamente.

"Úvahy niektorých odborníkov o nutnosti ponechania 'poistky' nie sú namieste," dodalo pre TASR.

Podľa strany Za ľudí je predčasné hodnotiť návrh, keď nie je známa jeho podoba. "Úlohou pracovnej skupiny je nájsť také riešenie, aby sa nedalo zneužívať napríklad účelovým väznením politikov pred dôležitým alebo tesným hlasovaním," ozrejmila strana.

Hnutie Sme rodina podčiarklo, že v prvom rade si treba uvedomiť, akým spôsobom by to niekto chcel zrušiť a čo by tým chcel dosiahnuť.

"Ak sa máme jednoznačne vyjadriť, musíme si podrobne návrh preštudovať," uzavrelo.

Úvahy o zrušení tohto ustanovenia v Ústave SR naznačil už Matovič po tom, ako plénum NR SR neschválilo žiadosť prokuratúry o vydanie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby.

