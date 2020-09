Foto: TASR/AP

Okrem toho ústredný krízový štáb rozhodol, že:



- Hromadné podujatia budú od októbra zakázané. Výnimkou budú obrady sobášov, pohrebov, krstov, zasadnutí orgánov verejnej moci, či podujatia, kde budú všetci negatívne otestovaní, ktorých test nebude starší ako 12 hodín.



- Zakázať sa majú športové, kultúrne, firemné podujatia aj omše.



- V obchodoch a obchodných domoch budú od októbra povinné rúška, dvojmetrové odstupy a dezinfekcia rúk.



- Bude obmedzený aj počet osôb na prevádzku. Platiť bude desať štvorcových metrov na zákazníka. Opatrenia by mali kontrolovať zamestnanci obchodu či obchodného domu pri vstupe.



- Otvorené budú môcť byť iba prevádzky verejného stravovania, kde sa sedí. Ich prevádzkový čas bude od 6.00 do 22.00 h. Povolený bude predaj jedla cez okienko a jeho rozvoz nonstop.



- Rúško budú ľudia od októbra povinne nosiť v interiéri aj v exteriéri. V exteriéri bude povinné, ak sa stretnú ľudia nežijúci v spoločnej domácnosti a rozstupy medzi nimi budú menšie ako dva metre.



- Školáci a študenti druhého stupňa základných škôl a na stredných školách budú musieť aj naďalej nosiť rúška. Na prvom stupni budú odporúčané.



- Vysoké školy by mali zabezpečiť dištančnú formu štúdia a odchod študentov z internátov.



- Domovy sociálnych služieb a nemocnice by mali zakázať návštevy s výnimkou ľudí v paliatívnej starostlivosti a v kritickom stave.

