Opatrenia sa od piatka uvoľnili, zákaz vychádzania platí už len v noci

Na Slovensku sa od piatka uvoľnili protipandemické opatrenia. Zákaz vychádzania je už len v nočných hodinách od 20.00 do 5.00 h. Naďalej platí núdzový stav, ako aj zákaz pokojne sa zhromažďovať v počte nad šesť osôb, okrem tých žijúcich v jednej domácnosti.

Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že netreba prepadať ilúzii, že s uvoľnením opatrení prichádzajú lepšie časy a možno stratiť ostražitosť. Pripomína, že epidemiologická situácia je stále veľmi vážna a nie je jasné, ako sa bude v populácii správať variant nového koronavírusu omikron. Ľudí preto žiada, aby zvážili osobné návštevy obchodov a povolených podujatí. Zdôrazňuje aj nevyhnutnosť chrániť sa v interiéroch respirátormi. Prevádzkovateľov žiada, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne.

Výnimkami z nočného zákazu vychádzania je napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do niektorých obchodov. Z vládneho uznesenia tiež vyplýva, že výnimka platí aj na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného či na vycestovanie do zahraničia.

Po zmene opatrení sa od piatka môžu v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) otvoriť aj múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice. Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú povolené výlučne individuálne prehliadky s kapacitným obmedzením jedna osoba na 25 štvorcových metrov.

V režime OP sa od piatka môžu otvoriť aj všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo. Za dodržania podmienok môžu byť od 5.00 do 20.00 h otvorené prevádzky fitnes, prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo a reštaurácie a wellness v hoteloch, avšak len pre ubytovaných.

K povoleným podujatiam profesionálnych športových súťaží pribudli od piatka aj extraligové súťaže mužov i žien vo florbale. Tiež tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci budú v režime OP. V rovnakom režime môžu otvoriť vonkajšie športoviská. Povolili sa aj hromadné podujatia nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva.

Zmenu opatrení schválila vláda tento týždeň. Na uznesenie vlády nadväzovali vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí.

TASR