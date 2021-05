Opitý vodič zlikvidoval štyri autá a dve ploty vo Vydranoch a Veľkom Blahove

Foto: Polícia SR - Trnavský kraj

Miestny muž išiel s autom VW Polo cez obec Vydrany, keď na rovnom úseku zachytil svojím ľavým spätným zrkadlom, spätné zrkadlo oproti idúceho auta VW Polo. Následne zastal a začal cúvať.

Manéver mu nevyšiel a zadnou časťou svojho auta narazil do zaparkovaného auta ISUZU DMAX. To ho nezastavilo, otočil sa a pokračoval v rýchlej jazde.

Preletel cez neďalekú križovatku, zišiel z cesty a prerazil oplotenie rodinného domu.

Nestačilo mu, vycúval a pokračoval až do obce Veľké Blahovo. Tam jeho šialenú jazdu ukončil až náraz do zaparkovaného VW Sharan, ktoré následne odhodilo do betónového stĺpu oplotenia rodinného domu. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške, s výsledkom 1,4 promile. Počas svojho vyčíňania utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice v Dunajskej Strede.

Muž, poškodením 4 áut a 2 plotov, spôsobil celkovú škodu presahujúcu 7000 eur.

Policajt ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý mu môže hroziť, vzhľadom na výšku škody, väzenie až na 2 roky.

(Polícia SR)