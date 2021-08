Opravené uznesenie ÚS k hraniciam je platné, končí sa výnimka pre prvoočkovaných

Režim na hraniciach sa opäť mení. Osoby, ktoré vstupujú na územie SR a ktoré dostali prvú dávku vakcíny proti COVID-19 pred 9. júlom, už musia ísť do karantény. Vyplýva to z uznesenia Ústavného súdu SR, ktoré v sobotu vyšlo v zbierke zákonov a je zverejnené na portáli právnych predpisov www.slov-lex.sk. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.