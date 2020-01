Orbán: Storočnicu Trianonu si pripomenieme, ale chceme sa sústrediť na budúcnosť

Nadchádzajúce sté výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy si treba pripomenúť, pretože historické výročia sú dôležité. Povedal to vo štvrtok na medzinárodnej tlačovej konferencii v Budapešti predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý zdôraznil, že "na výročí musí zaznieť spravodlivosť, avšak tým sa budúcnosť nijako nezmení". To, na čom skutočne záleží, je podľa jeho slov spolupráca so susednými krajinami v záujme budúcnosti.