Organizáciu celoplošného testovania by mali koordinovať okresné úrady

Termín celoplošného testovania na nový koronavírus je stanovený na predposledný januárový víkend, koordináciu a hlavnú gesciu realizácie v rámci jednotlivých okresov by mali mať okresné úrady. To sú rámcové závery z pondelkového stretnutia zainteresovaných strán v príprave masívneho celoplošného testovania, ktoré na tlačovej konferencii po pondelkovom rokovaní vlády ohlásil premiér Igor Matovič (OĽANO).

"Detaily sa samozrejme ešte dolaďujú a spresňujú. Samosprávy budú pri organizácii výrazne súčinné, ale hlavné zastrešenie, plánovanie kapacít a koordinácia by v zmysle postupov krízového riadenia v rámci civilnej ochrany mala byť na okresných úradoch, v prípade Bratislavy a Košíc na úrovni týchto miest,“

naznačil predbežný plán starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký, ktorý, podobne ako na stretnutiach ústredného krízového štábu, aj v tomto prípade zastupoval Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Premiér v pondelok oznámil, že výsledkom dohody kabinetu je organizácia celoplošného testovania, ktoré sa bude opakovať v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta.

Matovič avizoval, že pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne, samosprávy v najpostihnutejších regiónoch zároveň vyzval, aby, pokiaľ majú na to kapacity, uskutočnili testovanie už najbližší víkend.

Absolvovanie testu má byť podmienkou pre uplatnenie si výnimky zo zákazu vychádzania, vrátane cesty do práce či pobytu v prírode.

„Inak to nefunguje,“

zdôraznil Matovič, podľa ktorého je pri zabránení šírenia nákazy a znižovania chorobnosti potrebné zopakovať jesenný model z Oravy, „kde to krásne zafungovalo“.

Premiér zdôraznil, že vzhľadom na súčasnú situáciu i prítomnosť agresívnejšej britskej mutácie koronavírusu by nepomohlo, ak by Slovensko zotrvalo len pri súčasných podmienkach lockdownu. Pripomenul zároveň, že ešte tvrdší lockdown by znamenal obrovské ekonomické škody pre krajinu.

