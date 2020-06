OSZZS: Po incidente na škole vo Vrútkach evidujú dve obete a päť zranených

Pri incidente na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach zomreli dvaja ľudia. Päť osôb je zranených, sú medzi nimi aj deti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.

Foto: Polícia SR

Na miesto už smeruje okrem policajného prezidenta Milana Lučanského aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), TASR to povedala hovorkyňa rezortu vnútra Barbara Túrosová. Do Vrútok sa chystá aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), potvrdila to jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Hovorca policajného prezídia Michal Slivka potvrdil, že policajti zastrelili muža, ktorý mal napadnúť pracovníkov základnej školy (ZŠ). Muž po zásahu polície zomrel.

"Útočníkom bol 22-ročný Martinčan,"

napísali policajti na sociálnej sieti.

TASR