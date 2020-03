P. Pellegrini: Zakázané budú prílety aj odlety do Talianska i návštevy nemocníc

Zakázané budú aj návštevy v domovoch sociálnych služieb, informovaní budú o tom podľa premiéra všetci zriaďovatelia. Zákaz návštev bude platiť vo všetkých väzniciach a v detských domovoch, uvádza Pellegrini. Podľa jeho slov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydá zákaz exkurzií a zájazdov škôl mimo územia Slovenska.

Premiér odporúča Slovákom, aby zvážili účasť na športových a kultúrnych podujatiach či koncertoch.

– podotkol Pellegrini. Vyzval tiež Slovákov, aby zvážili, či odcestujú cez víkend do lyžiarskych stredísk v Rakúsku a Taliansku.

Zároveň odporúča zvážiť akékoľvek zahraničné pracovné cesty do zahraničia, nielen do krajín, kde sa nový koronavírus už potvrdil.

„Odporúčam necestovať do žiadnej krajiny a letecky už vôbec nie”

– povedal premiér.

Na slovenských letiskách budú naďalej preventívne merať ľuďom teplotu. Na hraniciach s Rakúskom bude od piatkového popoludnia a cez víkend informačná kampaň, uvádza ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Na troch hraničných priechodoch smerujúcich z Rakúska na Slovensko, Berg, Kittsee a Jarovce, sa bude podľa ministerky spomaľovať doprava. Na hraničných priechodoch budú zastavovať autá a samaritáni a dobrovoľníci z Červeného kríža budú informovať posádku auta o tom, ako ďalej postupovať, ak sa u nich objavia známky nákazy koronavírusom.

„Informačná kampaň začína od piatka od 16.00 h do polnoci. Potom v sobotu aj v nedeľu (7. a 8. 3.) do 6.00 h do polnoci”