P. Visolajský: Stabilizačný príspevok nepomôže situácii v nemocniciach

Stabilizačný príspevok, ktorý zdravotníkom ponúka vláda, ak neodídu, nemocniciam nepomôže z dlhodobého ani krátkodobého hľadiska. Vyhlásil to šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský pred začiatkom štvrtkových rokovaní na ministerstve zdravotníctva. Odborári podľa jeho slov boli ešte do stredajšej (23. 11.) tlačovky vlády presvedčení, že smerujú k dohode.

Visolajský zdôraznil, že zo strany LOZ nepribudli žiadne nové požiadavky.

"Žiadne ďalšie milióny eur sme nežiadali, žiadne požiadavky nepribudli. My sme sa s ministerstvom zdravotníctva bavili technicky o pracovných zmluvách, o veciach, ktoré sú dnes vo vyšších kolektívnych zmluvách, pracovných kolektívnych zmluvách, či by bolo možné ich dať aj do pracovných zmlúv,"