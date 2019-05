Pellegrini a Kalavská sa stretnú s riaditeľmi pre zlý stav nemocníc

Nemôžeme viac tolerovať to, aby v niektorých nemocničných izbách na Slovensku boli plesne. V utorok to po stretnutí so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) po tom, čo mu priniesli Knihu plesní, ktorá poukazuje na zlý stav nemocničných zariadení v celej krajine. Premiér zároveň avizoval, že v krátkom období sa spolu s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) stretne s riaditeľmi nemocníc a v prípade, že tento stav nebude odstránený, vyvodí aj personálne opatrenia.