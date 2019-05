Pellegrini sa stretol s riaditeľmi nemocníc, ukázali mu, čo zlepšili

Foto: TASR

„Nesmieme dovoliť, aby niektoré nedostatky, skôr estetického alebo technického drobného charakteru, zatienili enormné množstvo práce a obrovské investície, ktorých sme svedkami v posledných mesiacoch do slovenského zdravotníctva”

– vyhlásil po stretnutí Pellegrini. Poukázal na to, že investície sú v súčasnosti najvyššie v histórii Slovenska. Spomenul napríklad výstavbu nemocníc v Martine, Banskej Bystrici či Bratislave, alebo zlepšovanie vybavenia nemocníc. Zdá sa mu, že o investíciách sa málo hovorí.

„Na základe drobných pochybení, ktoré som dnes vyčítal riaditeľom a námestníkom, potom vzniká obraz, ako by to zdravotníctvo naozaj bolo v dezolátnom stave” – skonštatoval Pellegrini. Potvrdil, že riaditelia sú si problémov vedomí. Ministerka Kalavská deklarovala, že sa do konca svojho mandátu bude snažiť nedostatky, za ktoré sa ospravedlnila, odstrániť.

Šéf kabinetu sa so študentmi stretol začiatkom mája. Tí vyzbierali okolo 200 fotografií z nemocníc po celom Slovensku. Po tom, čo videl fotografie, zostal „zhrozený”. Vo štvrtok skonštatoval, že značná časť z nich už v súčasnosti nie je aktuálna.

„Niekde problém ešte pretrváva, ale bude si vyžadovať väčšiu rekonštrukciu”

– ozrejmil Pellegrini. Napriek tomu, že nedostatky považuje skôr za kozmetické, upozornil, že ich riešenie je dôležité, keďže vytvárajú celkový dojem pacientov z prostredia, v ktorom sa liečia.

Manažmenty nemocníc premiérovi podľa jeho slov garantovali, že v najbližších týždňoch a mesiacoch urobia všetko pre to, aby odstránili aj tie najmenšie nedostatky. "Ja za vládu a pani ministerka za ministerstvo zdravotníctva sme im vyjadrili maximálnu súčinnosť a podporu, ktorú budú potrebovať. Pevne verím, že pacienti slovenských nemocníc, zameriavam sa na fakultné a univerzitné, za tie vieme niesť zodpovednosť a vieme reálne zasiahnuť, budú svedkami ďalšieho vylepšovania veci, na ktoré nás upozornili študenti," zhrnul Pellegrini.

tasr