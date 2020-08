Peter Vačok: Únos prezidentovho syna je špecifikom a obrovskou hanbou Slovenska

"Obdobie po roku 1989, aj keď je to obdobím, ktoré pre mnohých naplnilo veľké očakávania, má aj svoje temné stránky. Jednou z nich je obrovský nárast trestnej činnosti. Boli to zločinecké organizácie, veľa násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Špecifikum tohto obdobia je aj trestná činnosť úplne iného charakteru, a to je zavlečenie syna prezidenta SR. Taký prípad som osobne nikdy v živote nezažil a myslím si, že nikto, kto žije v tomto štáte. Je to špecifikum pre SR,"