Plénum odsúhlasilo predĺženie núdzového stavu, za bolo 83 zo 118 poslancov

Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatkovom hlasovaní odsúhlasili predĺženie núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. Zo 118 prítomných hlasovalo za 83, proti bolo 35 poslancov. Núdzový stav predĺžila vláda od 8. februára na ďalších 40 dní.

Opakované predĺženie núdzového stavu nepodporil okrem opozičných poslancov ani koaličný poslanec Marián Viskupič (SaS).

Poslanci rokovali o núdzovom stave na mimoriadnej schôdzi od stredy (24. 2.). Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní.

Opozičným poslancom v návrhu vlády na odsúhlasenie predĺženia chýbala analýza doterajších opatrení a tiež konkrétne návrhy ďalších opatrení. Upozorňovali, že viaceré sa dajú uplatniť bez potreby núdzového stavu. Koaliční poslanci avizovali podporu, no viacerí do budúcna očakávajú opatrenia, ktoré by neboli viazané na núdzový stav.

