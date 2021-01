Po prvý raz zasadla komisia k M. Lučanskému, M. Kolíková neuvažuje nad demisiou 

V komisii sú koaliční i opoziční poslanci Národnej rady SR okrem zástupcov strany Za ľudí, nominant prezidentky SR Zuzany Čaputovej Radovan Pala, za verejnú ochrankyňu práv Tomáš Čitbaj, zástupcovia médií či odborníci zo zahraničia, napríklad bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Ako expertka bude pôsobiť napríklad odborníčka Monika Platek z Poľska.

Komisia by mala komunikovať i s rodinou Lučanského. Rovnako jej prednostne predstavia závery komisie. O záveroch bude komisia hlasovať. Ak niekto nebude súhlasiť, bude môcť zdôvodniť prečo.

Ministerka vyhlásila, že momentálne nevidí dôvod uvažovať nad odchodom z funkcie.

"Ak by som odišla, považovala by som to za zbabelé,"