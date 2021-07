Pobyt pri vode si v sobotu vyžiadal tri obete 

"V Devičiom v okrese Krupina sa topil muž, zomrel počas prevozu do nemocnice. V Kalinkove v okrese Senec vytiahli utopenú ženu. V Šútove v okrese Martin muž zmizol pod vodnou hladinou a už sa ho nepodarilo zachrániť,"

informovalo operačné stredisko.

Zdravotní záchranári v tejto súvislosti apelujú na verejnosť, aby dbala pri kúpaní na bezpečnosť a prevenciu.

prízvukujú.

Podľa prevádzkara Devičianskeho lomu Pavla Rybára bol príčinou kolapsu muža v okrese Krupina infarkt.

"Bol by som nerád, ak by sa šírila informácia, že sa u nás niekto utopil, lebo sa to ešte nikdy nestalo,"