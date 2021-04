Počas pandémie stúpajú trestné činy súvisiace s detskou pornografiou

"Detská pornografia relatívne rovnako ako domáce násilie stúpla. Skokovitý nárast, ktorý bol v určitých obdobiach minulého roka takmer 40 až 50 percent, išiel vo vlnách, čo sa dá pripísať vlnám aj opatreniam. V lete štatistika trochu klesla, možno aj kvôli tomu, že deti nechodili do školy, čiže neboli nútené sedieť za počítačom dennodenne,"

povedala prokurátorka. Podľa aktuálnych štatistík za prvé dva mesiace tohto roku GP hodnotí opätovný nárast.

upozornila.

Nebýva výnimkou, že keď deti zistia, že niečo sa stalo, tak stopy samy likvidujú zo svojich zariadení, dokonca aj rodičia takéto prípady neoznamujú.

"Je to veľké nebezpečenstvo pre deti. Táto krajina sa úspešne vyhýba tejto téme v akejkoľvek zmienke v nejakých osnovách alebo v predmetoch typu občianska náuka, etická výchova, čiže úplne je to mimo pozornosti. Potom sa nám stáva, že máme mladistvých páchateľov rozširovania detskej pornografie, hoci je paradox, že tie samotné deti prídu k nejakému záznamu, ktorý je zjavne detskou pornografiou a posielajú to kade-tade a vôbec nevedia, že sa dopúšťajú trestnej činnosti,"