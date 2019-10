Podanie obžaloby na Mariana K. sa predpokladá do konca mesiaca októbra 

Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) predpokladá podanie obžaloby na podnikateľa Mariana K. v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) do konca tohto mesiaca. TASR o tom informovala v pondelok hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Foto: TASR

Približne pred troma týždňami vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie a obhajobe dal lehotu od 30. septembra do 4. októbra na oboznámenie sa s jeho výsledkami. Obhajca, v tomto prípade obvineného a v kauze televíznych zmeniek obžalovaného Mariana K., Marek Para, mal študovať spis na NAKA v Nitre. Rovnako aj právni zástupcovia poškodených Daniel Lipšic a Roman Kvasnica mali možnosť predtým ako Para sa oboznámiť s výsledkami vyšetrovania. Poľa Lipšica zámerom prokuratúry bolo nežiadať o ďalšie predĺženie väzby, ale podať obžalobu ešte v predĺženej lehote väzby. To vychádza na koniec októbra, keď už lehota väzby je predĺžená do konca novembra.

Mariana K. obvinili z objednávky vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica, 8. marca tohto roka. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť, ktorú ÚŠP v apríli zamietol. Len nedávno ÚŠP opätovne zamietol sťažnosť Mariana K. voči obvineniu. Podľa názoru obhajcu z uznesenia o zamietnutí vyplývajú rozsiahle porušenia práva na obhajobu. Preto chce podať po druhý raz opravný prostriedok Generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi.

Koncom marca Mariana K. spolu s ďalším z obvinených v prípade Kuciakovej vraždy Tomášom Sz. obvinili aj z prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.

S Marianom K. a bývalým riaditeľom televízie Markíza Pavlom R. sa medzičasom na ŠTS v Pezinku začalo koncom júla aj hlavné pojednávanie v kauze televíznych zmeniek, pre ktorú je Marian K. naďalej väzobne stíhaný. Okrem toho Krajská prokuratúra v Bratislave koná v kauze sledovanie novinárov. Na sledovanie si mal najať Marian K. exsiskára a bývalého novinára Petra Tótha. Od leta minulého roka sa Marian K. neúspešne snažil dva razy dostať z väzby na slobodu. Naposledy, 24. júna, prostredníctvom svojho obhajcu vzal späť v poradí tretiu žiadosť o prepustenie z väzby.

Mariana K. nedávno obvinili aj v prípade "motákov", keď vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky NAKA vzniesol obvinenie z pokusu zločinu marenia spravodlivosti.

