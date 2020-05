Polícia: Obvinila muža, ktorý okradol starší manželský pár vo Veľkom Mederi

Starší manželský pár, vo veku 88 a 90 rokov, si na pomoc v záhrade vo Veľkom Mederi zavolal miestneho muža.

"Ten manželom porobil ťažké práce, ktoré by sami už nezvládli. Ponúkol sa, že príde opäť, no manželia povedali, že nebudú doma. On napriek tomu prišiel, no to zistili manželia až po návrate domov. Všimli si, že im chýbajú šperky, retiazka s príveskom, úlomkové zlato a aj obálka s 5000 eurami,"