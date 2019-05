Polícia pátra po 2,5-ročnom Vratislavovi Václaviakovi z Prievidze

Matka dovolila vziať jeho otcovi Vladimírovi maloletého Vratislava na dve hodiny do zoo v dobrej viere, aj napriek tomu, že maloletého má zvereného Okresným súdom v Prievidzi do vyslovenej starostlivosti.

„Otec dieťaťa mal synčeka matke vrátiť do 13.00 h, čo však doposiaľ neurobil. Dieťa naložil do osobného vozidla Škoda Octavia combi striebornej farby s evidenčným číslom MT 845 DH a odišiel na neznáme miesto. Matke maloletého napísal, že dieťa jej nevráti a ide s ním do Českej republiky alebo Poľska”