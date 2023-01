Polícia upozorňuje na hoax, na Slovensku sa nepripravuje mobilizácia

V Slovenskej republike sa nepripravuje žiadna mobilizácia. Polícia na to upozornila v súvislosti so šíriacim sa hoaxom, ktorý zneužíva dlhoročné mobilizačné cvičenia na strašenie verejnosti mobilizáciou. Ako vysvetľuje, mobilizačné cvičenia sa organizujú dvakrát do roka a nemajú žiadny súvis s vojnou na Ukrajine. Zameriavajú sa na preverovanie obranných schopností Slovenskej republiky.