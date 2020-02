Polícia: Vypátrala dvojicu, ktorá prepadla 93-ročnú ženu v jej dome

Galantskí kriminalisti vypátrali dvojicu páchateľov, ktorí prepadli 93-ročnú ženu v Sládkovičove. Mladíci vo veku 18 a 14 rokov v uplynulom týždni vnikli do jej domu, keď predtým hlavným ističom vypli elektrinu. Cez okno vošli do spálne, kde sa vystrašená žena snažila zabarikádovať za dverami vedúcimi do kuchyne. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.