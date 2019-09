Polícia: Vyšetruje prípad nelegálnej skládky biologického odpadu v Mojzesove 

Pozostatky zvierat objavil vedľa cesty predseda poľovného revíru v Mojzesove pri pravidelnej pochôdzke. Podľa polície tak šlo celkovo o 316 kusov končatín výlučne srnčej zveri zo 79 zvierat.

Kto a prečo takto naložil s biologickým odpadom, ktorý sa obyčajne zakopáva do zeme, polícia vyšetruje.

„Isté však je, že to nebol nikto domáci, kto by legálne také množstvo zvierat ulovil. Poľovníci v tomto revíri totiž môžu uloviť od mája do decembra len 16 kusov srnčej zveri”