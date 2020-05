Právnici: Je na mieste zrušiť zákaz zhromažďovania, uvoľňovať ho má vláda, nie ÚVZ

Berdisová pripustila, že sa môže kryť aprílové uznesenie vlády zavádzajúce plošný zákaz zhromažďovania sa s májovým opatrením ÚVZ, ktoré povoľuje určitý typ zhromažďovania sa.

"V núdzovom stave je ale hlavnou autoritou na riešenie krízovej situácie vláda. Tá za to aj preberá zodpovednosť. Preto právne nemôže ÚVZ 'rozvoľňovať' zákaz uložený vládou, a to aj s jej vedomím, či tichým súhlasom. Právne by teda mala obmedzenie výkonu práva sa zhromažďovať 'uvoľňovať', teda korigovať, vláda novým uznesením,"